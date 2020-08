Alumnos del Tecno de Celaya aprueban descuento, otros piden más

Celaya.- A raíz de que primero el Tecnológico de México, en su sede Celaya, dijera que no habría descuentos en las inscripciones o cursos de idiomas, se realizó una marcha virtual donde los alumnos expusieron su sentir, señalando que no era justo que no hicieran descuento, cuando las clases serían en línea.

Luego el Tecnológico de Celaya anunció que sí habría descuentos del 20 % en la inscripción y reinscripción, y AM busco alumnos del Tecnológico y contaron su sentir de estas medidas.

Los alumnos se manifestaron para que hubiera descuentos.

Una alumna de Ingeniería Química dijo: “Bueno, primero para los de reinscripción la ficha no la habilitaron del 3 al 31 de agosto teníamos este lapso para pagar. Al ver que la colegiatura era la misma sin bajar el costo me causó molestia, y yo creo que no solo a mí, sino a muchos otros compañeros, porque ya no íbamos a tener clases presenciales ni vamos a volver a la escuela, y parte de la colegiatura se usa para mantenimiento de la escuela, de laboratorios, para apoyo de algunos eventos, pero estos eventos quedan descartados porque ya no se llevarán a cabo, tampoco vamos a regresar a laboratorios”.

Señaló que también los dirigentes del Tecno no tuvieron solidaridad con alumnos, si bien, muchos tienen apoyo de sus papás, o tal vez algunos no sufrieron fuertemente la economía con esto de la contingencia.

Pero muchos otros no, muchos otros tal vez no tienen cómo pagarla, tal vez están atravesando una situación económica difícil. No han pensando cómo les ha afectado a sus estudiantes la contingencia”

Otra alumna, pero de Ingeniería Ambiental, dijo que “En un inicio, al ver en la página oficial del Tecno pude percatar de que el costo de la inscripción era el mismo de cada semestre, me puse a pensar en el porqué no bajaban la inscripción si no estamos usando las instalaciones tal cual para tomar clases o estar en prácticas de laboratorio, por lo que les comenté a algunos de mis compañeros y estuvimos de acuerdo en que deberían bajarla por las razones mencionadas”.

Señaló que el miércoles o jueves de la semana pasada varias páginas relacionadas al Tecnológico estuvieron publicando que deberían hacer una huelga virtual exigiendo que bajaran los costos, ya que la economía en muchas casas se vio afectada por la COVID-19.

El viernes se convocó a estar presionando de que se acusaría contra Profeco de que no hacen algo por ayudar a los estudiantes en las más recientes publicaciones. Y así fue hasta que el día de ayer, por medio de un comunicado, bajaron el 20 % de la inscripción”

Una alumna que va a pasar a noveno semestre de la licenciatura en Administración dijo que parte del trabajo fue parte del Consejo Estudiantil, que se mantuvo en contacto con ellos.

“Habíamos visto que en tres tecnológicos del país se les había bajado el 20 %, a nosotros nos bajaron 20 % y quedó la reinscripción como en 400 pesos menos, y esta bien, vimos que alumnos se empezaron a manifestar en la pagina del Tecno, en redes sociales, eso también ayudó en mostrar el desacuerdo”, comentó.

La escuela ofrecerá 20 % de descuento.

Contó que incluso en un tecnológico del país cerraron las vialidades, pero no llegó a esos extremos aquí, pero sí alzaron la voz para mostrar su descontento.

La institución ya vio por nosotros, un poco tarde, porque algunos ya pagaron, pero habrá reembolso, siento que no les quedó de otra, porque sino eso lo hubieran hecho desde el principio, y en redes sociales lo que vi fue que etiquetaban a Profeco, misma que había un llamado a las instituciones que apoyaran y bajaran las inscripciones”

La reinscripción estaba en 2 180 y ahora quedó en 1 745 pesos, más el pago de idiomas, que en este semestre estará en 700 pesos.