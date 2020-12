Alza la mano Javier Mendoza por Alcaldía de Celaya; promete ganar 2 a 1

Celaya.- El empresario, ex alcalde priísta en el trienio 1989-1991 y ex candidato independiente en 2018, Francisco Javier Mendoza Márquez, oficializó su registro para ser el abanderado del PAN a la Presidencia Municipal de Celaya.

“Estoy muy contento, muy emocionado, muy feliz, pero sobre todo muy comprometido. Me hicieron la honrosa invitación en el PAN, es un proyecto por Celaya, va más allá de ideologías, de partidos políticos, de intereses particulares. Necesitamos trabajar muy fuerte por Celaya y lo vamos a hacer de la mano con los ciudadanos, de las fuerzas sociales, políticas y empresariales del municipio, será un proyecto muy incluyente… Los partidos son medios, el fin es Celaya", fueron sus primeras palabras a quienes lo acompañaron a la sede del PAN Estatal, en León.

En respaldo asistieron cuatro exalcaldes: Ismael Pérez Ordaz, Ramón Lemus Muñoz Ledo, Gerardo Hernández Gutiérrez y José Rivera Carranza. Los diputados locales Emma Tovar Tapia y Paulo Bañuelos Rosales; la diputada federal Sarai Núñez Cerón; y el subsecretario de Gobierno del Estado, Martín López Camacho.

Javier Mendoza les pidió a todos comprometerse para convencer a los electores de salir a votar el 6 de junio porque la sociedad ya no le cree a los partidos políticos.

Si no los sacamos a votar los otros (Morena) sí lo va a hacer porque traen los programas sociales bien aceitados y los van a sacar a votar a todos, si no nos ponemos las pilas corremos el riesgo de que nos vayan a dar un sustito", apuntó.

Llamó a detener al gobierno destructor de instituciones en que, dijo, se ha convertido la denominada Cuarta Transformación, “con un hombre autoritario, que está acabando con México, lo está llevando, como alguien decía, al despeñadero”.

Insistió en un proyecto basado en la inclusión, honestidad y puertas abiertas. Que los pocos recursos que hay, por los recortes federales, se administren con eficacia.

Aseguró que será un candidato, y después un Alcalde, de tiempo completo y de trabajo sin descanso para atender los grandes problemas de Celaya de todos padecidos: inseguridad, economía, movilidad, imagen urbana, salud, tejido social.

No les vamos a fallar. Vamos a trabajar muy fuerte, las 24 horas del día, no obstante mi edad, dicen que la edad no es una época de la vida, es un estado de la mente, se envejece cuando se dejan de tener ideales, yo tengo uno y eso quiere decir que soy joven. De tiempo completo alma, corazón y vida por Celaya”, expresó.