FOTO Y VIDEO Alzan la voz contra la violencia de género en Guanajuato

León, Guanajuato.- Al grito de “Mujer, escucha, ésta es tu lucha”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “No son muertas, son asesinadas”, “Y tiemblen los machistas, que América Latina sea toda feminista”, entre otras consignas, miles de mujeres marcharon en León para exigir respeto hacia todas y justicia para las que han sido asesinadas.

Con vestimentas en las que predominaban los colores negro, morado y verde, se reunieron desde alrededor de las 3 de la tarde de ayer en la Calzada de los Héroes, para dar inicio a la movilización poco después de las 4 de la tarde.

La mayoría portó una cartulina o pancarta con mensajes como: “No quiero tu piropo, quiero tu respeto”, “A palabras machistas, oídos violetas”, ”Va por los sueños que se nos fueron”, ”Por las que ya no están”, ”Va por mi abuela, por mi madre, por mi hermana”, ”No quiero ser valiente, quiero ser libre”, “Somos el corazón de las que ya no laten”, “Juntas hasta la vida”, por mencionar algunos.

Entre los participantes también hubo familiares y amigos de mujeres asesinadas o desaparecidas, por lo que también se pudo observar fotografías de ellas plasmadas en lonas o playeras.

En el contingente hubo desde niñas hasta mujeres de la tercera edad, aunque también se pudo observar algunos hombres que iban en compañía de sus esposas, novias, hermanas o amigas.

Desde el primer paso que dieron fuera de la zona de la Calzada, se respiró un ambiente de lucha, coraje, tristeza, pero sobre todo unión, debido a la violencia hacia las mujeres.

Todas gritaron consignas con fuerza, sin embargo, algunas lo hicieron mostrando el rostro y otras con paliacates o pasamontañas.

Tomaron la calle Progreso y después el sentido del bulevar Adolfo López Mateos con dirección a la Zona Peatonal.

En este tramo hubo algunas mujeres que hicieron pintas, principalmente en los paraderos del Sistema Integrado del Transporte (SIT).

Se encuentran con Pro Vida

Las manifestantes siguieron por la calle Hidalgo, donde se encontraron con miembros de grupos católicos y de Pro Vida, que formaron una barrera humana para proteger la Catedral Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, de pintas o actos de vandalismo.

La mayoría de estas personas portaba paliacates azules y rosarios mientras oraba.

Para este punto, las manifestantes comenzaron a gritar: “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, “Saca tus rosarios de nuestros ovarios”, entre otras consignas.

La respuesta del grupo de católicos que resguardaban la Catedral, se limitó a seguir orando y expresar que pedían por ellas.

Más adelante, ocurrió lo mismo en el Templo del Sagrario y todo concluyó en un simple desencuentro, donde hubo lugar al pensamiento de que la vida se debe defender desde la concepción y el argumento de que el aborto es una decisión de cada mujer.

Reportan saldo blanco

Después de llegar todas a la Plaza Principal, se comenzó a dar uso de la palabra a familiares y amigos de mujeres asesinadas, así como a varias víctimas de violencia.

Continuaron los gritos de consignas y cantos, para finalmente volver a marchar por la calle Madero hasta el Arco de la Calzada y concluir la movilización.

En todo momento de la marcha estuvieron al pendientes la Policía y Tránsito Municipal, así como ambulancias, sin embargo, sólo hubo una persona desmayada.

Exigen justicia para víctimas

Francia Ruth Ibarra, Nadia Rodríguez y Dulce Ivana Núñez, así como otras mujeres asesinadas en Guanajuato, fueron recordadas en la marcha de ayer en León.

En la Plaza Principal, Anahí, hermana de Dulce Ivana, recordó que debido a que su homicida llegó hasta el punto de calcinarla, nunca más la pudo volver a ver.

Sobre el caso, esta joven, menor de edad, desapareció el 10 de diciembre de 2019 y días después su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío, camino a la comunidad de Mesa de Ibarrilla.

Su asesino fue identificado como Antonio Salvador, amigo de la víctima.

“Yo sólo quiero pedir justicia para mi hermana, salió solamente a inscribirse a la preparatoria y su mejor amigo, supuestamente, la mató, ella era inocente”, señaló.

Reprochó la lentitud de las autoridades, desde para activar la Alerta Amber, hasta para sentenciar al agresor.

“Espero que se haga justicia y que al asesino no le den ni 40 ni 50, sino todos los años posibles; que se refunda en la cárcel, que esto no quede impune, porque no sé si esto me pueda pasar a mí o a mis hijos, sólo pido justicia para todas”, concluyó.

Critica papa de Francia sistema de justicia

El papá de Francia Ruth, Arturo Ibarra, también recordó su caso y acusó que también su proceso para hacer justicia ha sido lento y lleno de irregularidades, pese a que el crimen se cometió hace más de tres años.

“Desafortunadamente, el sistema de justicia que tenemos en la ciudad y en todo el País es un fiasco, hay leyes que ponen al delincuente por encima, tiene derecho a mentir todas las veces que quiera y acomodar las cosas como él guste. Yo estoy seguro, de acuerdo a mis investigaciones, lo que he visto en la carpeta, que hay cosas que no entraron en el juicio y son importantes”, expresó.

Incluso denunció que ha influido que el agresor de Francia sea hijo de una persona con poder en el ámbito académico.

“Puse a disposición de la autoridad todos los elementos que de mi parte se pudo y después de tres años, porque el asesino es hijo de un catedrático de la Universidad de Guanajuato, alguien influyente, no se ha hecho justicia”, reclamó.

Recuerdan a Nadia

Finalmente, compañeros de escuela y amigos de Nadia se hicieron presentes, afectados por el crimen contra la joven, que ocurrió este fin de semana en Salamanca.

Recordaron que la joven estudiaba en la Ibero León, el séptimo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, y que tenía el sueño de trabajar en la ONU.

Iba a formar parte del paro, en la Universidad se hizo un simulacro poniendo nuestras caras en carteles de Se Busca y ella escribió: Mami, papi, si algún día soy yo, quédense con lo mejor de mí, recuérdenme como yo a ustedes, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado….”, y contaron sus amigas por lo que pasaría después.

Aseguraron que Nadia no tenía novio ni enemigos, y que no tenían idea de lo que pudo haber causado su muerte.

Exigimos justicia al Gobierno de Guanajuato y Salamanca, que de verdad se abra una carpeta de investigación”, concluyeron.

En Irapuato

Alrededor de 500 mujeres convocadas por el grupo “Irapuato Feminista” exigieron seguridad, alto a la violencia de género e hicieron reclamos al Gobierno Municipal, dentro de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres reprocharon fuertemente la postura del Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues aseguraron que ante los hechos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes pronuncia un discurso revictimizante, flojo, omiso e incluso cómplice u orquestador de campañas de hostigamiento contra las mujeres.

Vestidas de negro y morado, marcharon por la avenida Guerrero para mostrar su inconformidad con la sociedad actual, recriminando la falta de atención a las mujeres por parte de los organismos gubernamentales a los que tacharon de opresores.

En cada cruce vehicular, detuvieron el tráfico vehicular para leer el nombre de las mujeres desaparecidas en Irapuato y el país, así como de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en los últimos años.

Durante la marcha, el director de Proximidad Ciudadana, Julio González Borja, se acercó para preguntar la ruta que seguirían hacia el templo del Hospitalito, encontrándose con gritos de algunas de las mujeres organizadoras, que pidieron que no hubiera hombres en la actividad, y tampoco autoridades, pues era un ejercicio separatista.

Al llegar a la explanada del Hospitalito, colocaron cruces de vinilo con los nombres de las víctimas, sobre el tótem de Irapuato, donde también colocaron coronas de flores en contra del Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

En el lugar, se tenía planeado realizar una demostración de tenis previo al inicio del Guanajuato Open 2020, el cual fue cancelado ante la llegada del contingente de mujeres feministas.

También, se leyó un manifiesto en el que aseguraron que en Guanajuato se vive una epidemia de violencia por los 328 asesinatos de mujeres durante 2019, y que Irapuato es uno de los municipios con mayores niveles de violencia contra la mujer.

Por lo anterior, exigieron eficacia y continuidad en los programas de educación y capacitación para la prevención de violencia contra las mujeres en instituciones gubernamentales; pronta respuesta institucional y mejoramiento de los protocolos de atención y apoyo a víctimas.

Exigieron además análisis y seguimiento estadístico real de los casos de violencia contra la mujer, mejor capacitación para los agentes de seguridad, respeto absoluto al estado laico, además de que el Inmira debe ser un contrapeso, involucrándose en la lucha feminista, pues hasta el momento no lo ha hecho.

Al finalizar la marcha, un pequeño grupo de mujeres se trasladó a la Presidencia Municipal, donde se realizaba el Festival de la Fresa, para pegar en las paredes las pancartas que utilizaron durante el recorrido. (Por Julieta Rosales)

En Celaya

Al grito de “¡Justicia, Justicia, Justicia!”, más de mil mujeres alzaron la voz para exigir seguridad, un freno a la violencia y una sociedad donde puedan vivir las mujeres sin miedo.

Bajo el nombre de “hoy no voy sola 2020” se realizó una marcha pacífica femenil para alzar la voz y pedir un alto a la violencia y asesinatos de mujeres, convocado por el Frente Feminista de Mujeres Celayenses.

Cerca de mil mujeres, vistiendo principalmente de morado y negro y con diferentes consignas escritas, salieron de las Antiguas Instalaciones de la Feria con rumbo a presidencia.

Cabe señalar que esta fue la segunda marcha del 8M que se realiza, la anterior fue hace un año.

"Es para visibilizar las violencia que todas vivimos a diario, es una marcha separatista y apartidista que busca la colectividad de todas por encima de la individualidad”, señalaron.

Al llegar a presidencia municipal, leyeron un pliego petitorio, para los tres órdenes de gobierno, en donde señalaban que se debe proponer y activar la alerta de género, mayor participación de las autoridades y verdadero interés en la lucha de violencia de género como el instituto de la mujer, el DIF municipal, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal capacitado y representación de grupos feminsitas de la ciudad y el estado para la consulta y mesas de trabajo.

También se exhortó al ayuntamiento, a la comisión de igualdad de género que se tomen medidas para combatir la violencia hacia la mujer, mitigar el acoso laboral, escolar, todo para brindar un ambiente sano y de verdadera paz para las mujeres. (Por Mauricio Ortiz)

En Salamanca

Las mujeres llegaron hasta la Plazoleta Hidalgo. Foto: AM

Una marcha pacífica se realizó la tarde-noche de este domingo por un contingente de mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Al filo de las 19:00 horas se dio cita un contingente de mujeres en la calle Zaragoza y Faja de Oro para marchar de manera pacífica sobre la calle Zaragoza hasta llegar a la plazoleta Hidalgo.

Con playeras de dolor morado se llevó de forma tranquila dicha marcha, la cuál duró más de una hora.

Algunas personas llevaban cartulinas exigiendo más seguridad, ya que la madrugada de este domingo fue asesinada Nadia, por sujetos armados.

Dicha marcha terminó en la plazoleta en calma y con consignas en favor de la mujer y de exigencia a más seguridad. (Por Javier Vázquez)

En Guanajuato

En Guanajuato exigieron la activación de la Alerta de Género. Foto: Yajaira Gasca.

Cientos de mujeres marchan en el Centro de la Capital para unirse a la marcha feminista y exigir un alto a la violencia.

La movilización inició en el Teatro Juárez y concluyó en la Alhóndiga de Granaditas.

"¡Alerta de Género, Ya!", exigieron con una manta que encabezó la movilización.

Las mujeres portaron pañuelos morados y verdes, a lo largo del camino adviertieron: "América Latina será toda feminista". (Por Yajaira Gasca)