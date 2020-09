Alzan la voz por Nayeli, Dulce, Francia ‘y todas las que nos faltan’

Colectivas feministas se reunieron en el Arco de la Calzada para protestar por los feminicidios que siguen registrándose en nuestro estado.

El más reciente caso fue el de Juana Nayeli, presuntamente asesinada por su expareja.

La manifestación fue denominada como “Anti-Grita” en referencia a las fiestas de la Independencia.

León.- Justo debajo del Arco de la Calzada, aproximadamente 100 mujeres feministas se dieron cita para exigir justicia por Nayeli, Dulce, Francia, Ingrid, Fátima "y todas las que nos faltan".

A través de redes sociales el colectivo “Alumnas UG en sororidad" convocó a una manifestación feminista que denominaron como "anti-grita" como un movimiento simbólico por el día de la Independencia de México.

La manifestación comenzó poco después de las 6:00 de la tarde; estando ya todas reunidas en un círculo declamaron algunos poemas sobre violencia de género y feminismo.

Las mujeres exigieron justicia por las víctimas de feminicidio. Foto: Omar Ramírez

Alzan la voz por Nayeli

El movimiento fue motivado por el más reciente caso de feminicidio en León, el caso de Juana Nayeli quien fue encontrada muerta en Ladrilleras del Refugio, cerca de la colonia Héroes de León.

Alrededor de 100 mujeres participaron en la manifestación. Foto: Omar Ramírez

La Fiscalía General del Estado informó que se trató de un feminicidio y se vinculó a proceso a Juan Gabriel N ex pareja de la víctima y presunto inculpado.

Incluso familiares de Nayeli estuvieron presentes en la manifestación y fueron abrazados por las feministas que mostraron solidaridad ante su situación.

Las mujeres permanecieron alrededor de 2 horas en el Arco de la Calzada. Foto: Omar Ramírez

"Cómo familiar lo veo escalofriante. Uno piensa que la familia no le va a pasar a uno, hasta que lo vives en carne propia... Para mí este movimiento se me hace maravilloso, que sea un homenaje como a tantas chicas que les has pasado", opinó Aurora Martínez Padilla, tía de Nayeli.

Las mujeres permanecieron en el arco casi dos horas en las que además entonaron varias canciones, entre ellas "Canción sin miedo" de la autora Vivir Quintana, una melodía que se ha vuelto símbolo de las feministas.

La manifestación fue bautizada como "anti-Grita". Foto: Omar Ramírez

A unos pocos metros de la manifestación también estaba la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), Mónica Maciel Méndez Morales, quien se acercó a los familiares de Nayeli y ofreció el apoyo del instituto.

MCMH