Amagan transportistas con otro recorrido por León, esperan respuesta de autoridades

León, Guanajuato.- "Nos vamos a ir hasta que nos den respuesta", sentenciaron transportistas que se manifiestan hoy en las calles de León.

Tras un recorrido de 4 horas a través de vialidades de la zona céntrica de la mancha urbana, los operadores decidieron hacer una pausa.

Irma Serrano Macías, delegada en Guanajuato de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (Amotac), aseguró que esperan hoy mismo una respuesta o acuerdo de autoridades.

Nada más vamos a esperar una hora y si no hay respuesta haremos otra vuelta igual, si no hay respuesta no nos vamos a ir", aseveró.