Amenazan y extorsionan a familiares de desaparecidos

Irapuato.- Familiares de cuatro personas desaparecidas e integrantes del colectivo “Mujeres Desaparecidas Guanajuato” han recibido llamadas de amenazas e intentos de extorsión, señaló Pepe Gutiérrez, vocero de colectivos de búsqueda.

Algunas compañeras que forman parte y están buscando a sus hijas o sus hermanas, recibieron una llamada de ese numero y les mandaron ese logo, según eran como una empresa de investigación privada, a ofrecer sus servicios, pero ya después comienza el tema de la extorsión y empieza con un lenguaje grosero vulgar, ya insultando a las familias, buscaban sacarles dinero”, dijo.

Resaltó que las víctimas contaron lo que sucedía y los integrantes del colectivo lo compartieron en redes sociales, dejando así de recibir las llamadas.

Iban cuatro familias, lo publicamos y cesó el hostigamiento”, refirió.

José Gutiérrez comentó que les dieron recomendaciones a las familias para evitar ser víctimas de los delincuentes, como no contestar números de teléfono que no conocen, no atender mensajes donde les pidan datos o dinero para darles información de sus familiares.

Lo que nosotros les recomendamos es que todo sea conforme a la ley y que siempre las autoridades tengan conocimiento de cualquier persona que pueda tener información de cualquier paradero de sus familiares”, indicó.

Por último, dijo que algunas personas ya han sido víctimas de extorsión y han proporcionado información de sus familiares; sin embargo, no interpusieron denuncia, pues consideraron que era una pérdida de tiempo.

