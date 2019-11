Ana Mariela dejó a la banda de Los Revueltos, porque desea solo dedicarse al estudio

Reciben 80 integrantes de pandillas, certificados de primaria o secundaria

Cristian, otro joven, dice que no dejará a Los Abandonados pero tampoco de estudiar

El Alcalde les indica que su futuro será del tamaño de sus sueños

Ana Mariela dejará a la pandilla Los Revueltos, porque solo desea seguir estudiando todo lo que pueda; Cristian Esteban no dejará de pertenecer a Los Abandonados, pero tampoco de estudiar, porque desea ser alguien en la vida, aunque aún no sabe qué carrera va a elegir.

Ellos dos son chavos banda que terminaron su secundaria y recibieron su certificado del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), entre un grupo de 80 jóvenes que decidieron terminar los ciclos educativos de primaria o secundaria, con el apoyo del Instituto Municipal de la Juventud, a través del programa Lobo.

El alcalde, Héctor López Santillana, narró la anécdota de que hace algunos años, caminando por Hacienda Arriba, se encontró una pica de calzado a la que entró y vio trabajando a un niño de 13 años de edad, y le preguntó si seguía estudiando y él contestó que no, porque tenía que trabajar para ayudar a su familia, para sacarlos adelante.

“Y cuando le comenté la alternativa de INAEBA y le ofrecí una beca para que pudiera colaborar con su familia mientras seguía estudiando, la respuesta fue la más amarga que he escuchado en los últimos años: para qué, si nunca voy a salir de jodido…

“Qué hace uno para convencerlo, para decirle que sí hay esperanza, qué puede uno hacer para que ese joven recupere la esperanza, porque estoy convencido de que si somos capaces de imaginarnos un mejor futuro, si son capaces de ponerse metas, las que más les apasionan; aquello que verdaderamente les haga vibrar, créanme que van a encontrar el caminito.

“Lo que quiero decirles, muchachos, es que todo depende de sus sueños, si tienen sueños de grandeza, los van a lograr y lo que quiero hacer es esta invitación, que sueñen y sueñen tan fuerte y tan grande como sea su pasión”.

Les dijo que siempre va a haber alguien que les dé la mano para seguir adelante, porque se trata de levantar la mano, no de estirarla, y que dificultades siempre van a existir, porque nada es fácil, pero que el esfuerzo y el trabajo todo lo vencen.

ANA MARIELA: NO MÁS PANDILLA

Cuando Ana Mariela obtuvo su certificado de primaria, se juntaba con Los Revueltos de la colonia Parques La Noria, pero ahora que recibió su certificado de secundaria, dice que ya no seguirá con la banda, “Me da gusto, porque me quiero superar, en terminar todos mis estudios, seguir con la prepa y hasta donde se pueda”.

CRISTIAN SEGUIRÁ CON LOS ABANDONADOS PERO NO ABANDONARÁ EL ESTUDIO

Cristian Esteban Ruiz Candelas, dice: “Tengo 17 años, pos estaba en la banda, pero llegó esa persona que me dio la oportunidad, ella es Paty (promotora de INAEBA)… Yo soy de Santa María de Cementos, yo me junto con Los Abandonados. No sé por qué se llaman así, yo quiero salir adelante, ser alguien en la vida… Hasta lo último y conseguir mi título, todavía no sé qué estudiar, orita no tengo nada en mente, pero ya veré”.

LA FRASE RELEVANTE

“Yo quiero salir adelante, ser alguien en la vida… Hasta lo último y conseguir mi título”

Cristian Esteban Ruiz

Miembro de la pandilla Los Abandonados