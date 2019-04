Ana Paola tiene 12 años y desea mejore la seguridad en Irapuato

Irapuato.- Que la seguridad en el municipio mejore es uno de los deseos de Ana Paula Barrón Bautista, de 12 años, en este Día del Niño, quien además opina que el arte puede contribuir.

A mi ciudad le falta alumbrado, que las calles estén bien, que haya más vigilancia, que la inseguridad disminuya, cosas no tanto materiales, sino en cuestión de seguridad me gustaría que fuera un espacio sano, donde todos pudiéramos convivir, sin ningún problema en el que sales y te quieran robar. Por ejemplo yo antes cuando tenía como 6 años, me la pasaba todo el tiempo en el parque y ahora ya no salga porque aparte de la situación, pues ya me da miedo”, dijo.