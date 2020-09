Analizan si es la misma persona el homicida de tránsito y de joven en restaurante

León, Guanajuato.- El hombre que ejecutó a un comensal en el restaurante-bar el Oasis de la Cruz y el que mató a un tránsito de León la semana pasada podrían ser la misma persona, expresó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Bravo Arrona.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León recalcó que, aunque no lo puede asegurar, al analizar ambos crímenes se observa que la dinámica de los hechos es similar y el asesino tiene movimientos idénticos y hasta una complexión física parecida.

Bravo Arrona expresó que los movimientos del homicida, la precisión en los tiros y otras características indican que podría ser un exmilitar o por lo menos tener entrenamiento policial.

El pasado 16 de septiembre, un joven fue asesinado en el Oasis de la Cruz, ubicado en la colonia Lomas de Campestre, al recibir un tiro preciso en la cabeza.

Mientras que dos días después, el tránsito Héctor Javier Martínez Beltrán fue asesinado a balazos por la noche cuando cenaba en el cruce de las calles Luna y Corralejo.

El secretario de seguridad de León afirmó que los recientes hechos violentos en restaurantes de la ciudad no están relacionados a un cobro de piso o extorsiones, debido a que no hay reportes de este delito.

En lo personal me han llamado dos empresarios y ha sido por llamadas telefónicas. Ya que haya presencia en el lugar no tenemos reportes (…) no tenemos conocimiento pleno que haya sido en el lugar este tipo (de extorsiones)".