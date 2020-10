Anexos de Guanajuato son blanco para extorsionar

León, Guanajuato.- Los anexos que operan en Guanajuato se han convertido en un blanco frecuente de la delincuencia, en especial de las extorsiones.

Y éstas, dijo Nicolás Pérez Ponce, presidente de la unión estatal Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, se han convertido en “el pan de cada día”.

Pérez Ponce afirmó que el miedo provocado por grupos criminales ha derivado en que decenas de anexos cierren en Celaya.

Mientras que en municipios como León, Silao, Irapuato, Salamanca y otros más extorsionan por teléfono, delincuentes aseguran que pertenecen a cárteles y piden a las víctimas cuotas hasta de 100 mil pesos para “dejarlos trabajar”.

Nos llaman y nos dicen que pertenecen a tal cártel y que necesitan una cooperación, pero son cooperaciones muy fuertes. Nosotros no recibimos apoyo del Gobierno ni de ninguna institución, tenemos sólo nuestros oficios y trabajos y no tenemos para darles nada. Nosotros lo hacemos para ayudar, no para ganar”, dijo Pérez Ponce.