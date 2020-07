Ángel sigue luchando por salir adelante pintando gorras con su boca

León, Guanajuato.- Apoyar a su familia con la recaudación de fondos para los gastos médicos de su tratamiento, es la misión Ángel Merino Torres, por lo que, fundó su propia marca de gorras, playeras y sudaderas llamada MTALBMX.

Hace 16 años, Ángel practicaba el deporte de Salto en bicicleta; estaba entrenando para asistir a una competencia nacional que se realizaría en Guadalajara, cuando tuvo un trágico accidente en uno de sus saltos que lo dejó cuadripléjico.



“En ese entrenamiento, sufrí una caída que me hizo perder el movimiento desde el cuello para abajo; me operaron para fijar la columna cervical, que fue donde sufrí la fractura y el daño en la médula espinal y con ese daño perdí la capacidad de movimiento”, explicó Ángel.

Al salir del hospital, lo mandaron por dos años a rehabilitación, la cual, describió como intensa y dolorosa.

En esta rehabilitación, logró mover los hombros y los brazos, pero no pudo con las muñecas, dedos, ni piernas.

“De estar en la bicicleta haciendo trucos y trabajar, a estar sin movimiento, fue un cambio de vida muy drástico, muy desesperante, angustioso, no solo era porque ya no me puedo mover, sino también los gastos que le estaba generando a mi familia”, comentó.

Ángel, dijo que fue difícil el proceso psicológico y emocional que pasó a raíz de su accidente, sin embargo, no lo detuvo para mantenerse positivo y contribuir con los gastos médicos, por lo que decidió explorar el área de la pintura, para crear sus propios diseños en gorras y playeras.

“Yo veía que era complicado para mi mamá, mi papá, mis hermanos y así fue por muchos años que estuve hundido en esos pensamientos de tristeza y de recuerdos de cuando montaba la bici y cuando era niño, y precisamente en uno de esos recuerdos, fue que estuve en un concurso de dibujo y se me vino a la mente cómo iluminación el ¿por qué no me pongo a pintar?”, expresó.

Fue así, que le pidió ayuda a sus padres para que le adapataran un mueble que sostuviera las prendas cerca de él para poder pintar con la boca.

De esta manera pudo cubrir gastos como: rehabilitación, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios y artículos de limpieza cómo: pañales cubre camas, sondas, gasas, agua desinfectante y crema hidratante.

“Agradezco de corazón a quienes me apoyaron en todo momento y me ayudaron a salir adelante, así mismo invito a los demás a ser empáticos y a contribuir con lo que se puede a quienes más lo necesitan”, finalizó.

HLL