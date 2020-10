Ante alza de contagios en Chapalita, en la Línea de Fuego la mayoría ya usa cubrebocas

León, Guanajuato.- Comerciantes, visitantes y clientes del tianguis La Línea de Fuego, ubicado en la colonia Chapalita, ante el incremento de contagios en la zona ya han optado por cumplir con las medidas sanitarias, pues anteriormente las ignoraban.

En un recorrido por el tianguis se observó que la mayoría de los visitantes portaban cubrebocas, además de hacer uso regular de las diferentes estaciones de aseo que instaló en el lugar la Secretaría de Salud Guanajuato (SSG).

Sin embargo, otras medidas básicas como mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones, siguen siendo ignoradas por los asistentes.

Se cumplen siete meses de que inició la contingencia sanitaria en Guanajuato, y ya son 43532 los guanajuatenses que han dado positivo por Covid-19 y 2 mil 877 defunciones por esta enfermedad, reportándose a León como el municipio con mayor número de muertes, hasta este día las autoridades sanitarias han registrado un total de 1031 decesos.

Este tianguis se ubica en la colonia Chapalita, la número 12 de 53 colonias con el mayor número de casos de Coronavirus en León, según datos de la SSG son 101 casos y 10 muertes las que se han presentado en esta zona de León.

En recorridos anteriores por AM se logró constatar que en este mismo punto comercial no se respetaban las recomendaciones preventivas de salud, observándose que la gran mayoría de asistentes y comerciantes sin cubrebocas, además de grandes concentraciones de gente en dicho tianguis.

María de la Luz Sánchez, comerciante de artículos de belleza y ropa interior, comentó que ha ido en aumento el número de clientes que usan cubrebocas, además de usar caretas que cubren por completo sus rostros.

Además, la comerciante agregó que en el mercado se han dejado de ver menores de edad.

Me han tocado varios clientes que no traen puesto el tapabocas, y sí les he dicho que me hagan el favor de atenderles más retirado del puesto, sí lo entienden, y estoy segura que que si mis vecinos aquí hacen lo mismo, la gente solita se pone las pilas”, añadió María de la Luz.