Ante pronóstico de intensa lluvia, activan protocolos para atender contingencias

Irapuato.- Ante el pronóstico de lluvias de entre 60 y 155 milímetros emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para varias entidades, los cuerpos de auxilio y dependencias de gobierno activaron los protocolos para atender contingencia que puedan presentarse.

El Secretario del Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, señaló que se desconoce si en Irapuato caerá esa cantidad de lluvia durante el martes y miércoles de esta semana, sin embargo estarán alertas para actuar de manera rápida.

Recordó que ya se realizaron acciones preventivas en los 66 puntos de riesgo en la ciudad y los 4 puntos de riesgo en zona rural, contando con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria y el Ejército Mexicano para atender cualquier riesgo.

Listos refugios y albergues

“Tenemos el reconocimiento de todos los puntos de riesgo, el establecimiento de medidas de atención para que no haya mayor encharcamiento, el funcionamiento de cada uno de los cárcamos ya también lo establecimos, otra de las medidas precautorias es maquinaria que al director de Obras Públicas le fue encomendado, para no estar viendo quien tiene y eso nos pueda ahorrar tiempo”, enfatizó.

Alcántara Torres señaló que en zona rural, ya se entabló comunicación con los delegados de las comunidades, para que la información rápida y precisa llegue a los habitantes.

A la par, indicó que además de los 5 refugios y albergues tradicionales en unidades deportivas y oficinas de gobierno, las escuelas primarias serán habilitadas en caso de ser necesario.

Dio a conocer que los ríos Guanajuato y Silao no presentan problemática, pues casi no llevan agua en sus cauces, y que la Presa la Purísima está a poco más del 50% de su capacidad, por lo que no existe alarma.

Puntos de riesgo

El director de Japami, Humberto Rosiles Álvarez señaló que en la ciudad detectaron 66 puntos de riesgo, siendo Campestre de la Flores, Los Hoyos y Los Álamos los más sensibles y a los que se les pondrá más atención.

Se han detectado 66 puntos de riesgo en la ciudad y 4 más en zona rural. Foto: Julieta Ortiz.

Comentó que del total, 34 puntos son de mediano riesgo en colonias como Rincón de los Arcos, Solidaridad, Los Reyes y Zona Centro; a la par detectaron 29 puntos de riesgo mínimo en vialidades principales de la zona centro, bulevar Torres Landa y avenida Guerrero.

Las recomendaciones

El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar emitió recomendaciones a los ciudadanos, para que en caso de fuertes lluvias no se pongan en riesgo.