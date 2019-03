Ante recorte de subsidios, empresas descartan construir viviendas económicas

León.- En Guanajuato la falta vivienda económica se debe a que las empresas no las construyen por la incertidumbre a causa del recorte de subsidios.

Esto podría incrementar los fraccionamientos irregulares, alertó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

El año pasado se dejaron de ejercer, por primera vez, más de 100 millones de pesos para subsidios por falta de vivienda económica. El presidente de la Canadevi, Ismael Plascencia Núñez, dijo que el hecho de que el Gobierno Federal haya recortado en poco más de 8 mil millones de pesos el presupuesto para infraestructura para este año, va a impactar directamente en el empleo.

Una mala señal es que por primera vez no se agotaron los subsidios que se tenían para la adquisición de vivienda económica, otros años no alcanzaba.

El representante de la Canadevi ante el Infonavit, Giuseppe Sorrentino Milito, precisó que en 2018 se tenía un presupuesto de 286 millones de pesos, de los que se ejercieron 185 millones, lo que se derivó de la falta de vivienda económica.

Subrayó que todo esto podría general un mayor número de fraccionamientos irregulares.

Es que no hay una certeza clara. El encarecimiento de la tierra no te permite tener vivienda barata. El tope de la vivienda no se ha incrementado, y todas estas personas, al que estaba dirigido el subsidio, para personas que ganaran menos de 2.5 salarios mínimos mensuales... ya no hay certeza si se van a otorgar subsidios o no”.