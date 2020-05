Ante violencia, Guanajuato necesita apoyo del Gobierno Federal.- Ortega Sánchez

León, Guanajuato.- Guanajuato no va poder salir solo de la violencia en la que se encuentra, necesariamente requiere apoyo del Gobierno Federal, advirtió José Antonio Ortega Sánchez, abogado y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

Esto luego de que se diera a conocer un estudio que lideró y en el cual se encontró que siete de los 20 municipios más violentos a nivel nacional, se encuentran en este Estado, que destacan principalmente por altos índices de homicidios dolosos y lesiones dolosas.

No pueden solos, sí requieren el apoyo de la Federación, para desarticular a todas las milicias privadas que vienen provocando esta violencia en Guanajuato, a este cártel de Santa Rosa de Lima, no solamente detener al Marro sino a todos sus jefes operativos”, expresó.

El especialista también señaló que es necesario poner metas a las Policías locales para abatir todos los delitos y que se pongan en coordinación con las fuerzas estatales y federales.

Y se requiere evidentemente abatir la impunidad, si estos delitos de homicidio doloso y lesiones dolosas no tienen un castigo, no hay un responsable, no hay una carpeta de investigación en donde se vincule a proceso, entonces la violencia no va a bajar, hay que castigar, aplicar la ley, para realmente poder salir adelante”, indicó.