Anticipa Salim Alle más cierre de hoteles debido a la pandemia de COVID

León, Guanajuato.- Más hoteles en Guanajuato podrían cerrar debido a las afectaciones económicas que han enfrentado por la pandemia de COVID-19, anticipó el diputado panista Miguel Ángel Salim Alle.



He estado en comunicación con algunos hoteleros, la situación sigue estando muy difícil para ellos. Hay hoteles que están reportando de cuatro a ocho habitaciones rentadas, hoteles que tienen alrededor de 90 a 120 cuartos, es una situación grave”, dijo el diputado Miguel Ángel Salim.



Aseguró que a nivel estatal, el porcentaje de ocupación es de 10 a 11% y a nivel nacional de 15%, y con estas cifras algunos han aguantado casi un año pagando sueldos y consumos de energía eléctrica.

“Es muy difícil que vayan a seguir en el 2021, es muy difícil que vayan a continuar, yo estuve en la Ciudad de México y hay hoteles cerrados de primer nivel, totalmente cerrados, creo que el sector más afectado a nivel nacional sin duda ha sido el sector de los hoteleros”, enfatizó.

Salim Alle anticipó que aunque en Semana Santa se prevé un repunte en la ocupación de 5 a 10%, no será suficiente para que estos establecimientos puedan recuperarse de las pérdidas que han tenido debido a la contingencia.

“En la Semana Santa yo creo que posiblemente podría haber un aumento de un 5 o 10, pero no va a ser suficiente para salvar la crisis que tienen del 2020 y lo que va acumulado del 2021”, subrayó.

Consideró que es momento de que el Gobierno Federal rescate al sector de la grave situación en la que se encuentra, pues a nivel estatal ya se dieron los apoyos que se comprometieron.

“Ellos (hoteleros) se quejan de que siguen pagando los consumos de luz, que no hay ningún descuento en la luz, en el Seguro Social les piden que mantengan la planta productiva, los trabajadores, pero no hay ningún apoyo a nivel federal.

"Yo preveo que en los próximos meses posiblemente vaya a haber más cierre de hoteles en el estado de Guanajuato”, lamentó.

En León ya han cerrado entre seis y siete hoteles, aunque a nivel estatal no hay certeza de cuántos ya no pudieron mantenerse abiertos.