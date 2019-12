Antonio decía ser el mejor amigo de Dulce

León.- Antonio era el mejor amigo de Dulce, decía quererla y ella lo apreciaba mucho; el joven dejó de estudiar Psiquiatría en la Unitec.

Hasta ayer, aún no se sabían las causas que lo llevaron a presuntamente asesinar a su mejor amiga.

Médicos forenses aún le practican estudios para conocer el tipo de agresión que sufrió Dulce.

Su cuerpo fue abandonado en un baldío del camino a la comunidad Mesa de Ibarrilla, donde el jueves pasado fue localizada calcinada.

Antonio fue detenido por el feminicidio de la adolescente de 16 años, quien se encontraba desaparecida desde el 10 de diciembre.

La Fiscalía identificó al presunto responsable como Antonio pero sus amigos lo conocen como Salvador y/o Chava Plascencia.

En Facebook cuenta con 3 perfiles, en dos de ellos tenía como amiga a Dulce Ivana Núñez.

En una de esas cuentas posteó una fotografía que se tomó con la joven, que tituló ‘La gorda!.

El mismo día en que posteó en Facebook la foto con Dulce, compartió otra imagen con una amiga más y una en donde se observa la ropa con la que incluso fue detenido.

En esta imagen de la detención, proporcionada por la Fiscalía General del Estado, se observa a Antonio con una chamarra negra con letras blancas y con su imagen protegida hasta que se le dicte sentencia.

Mientras que en la foto que compartió en sus redes sociales también se observa la misma prenda.

Su cuenta era pública pero ya fue restringida o eliminada. Sin embargo, en la cuenta de Dulce aún hay otra imagen del mismo día con su presunto homicida.

Luego de darse a conocer su detención, su cuenta en Facebook se llenó de comentarios en los que le dicen “asesino”.

La de Dulce, por su parte, tiene mensajes de personas que lamentan su muerte, aunque algunos se han burlado del homicidio de la menor, quien fue encontrada calcinada en un paraje.

Algunas jóvenes evidenciaron las invitaciones que Antonio y/o Salvador les hizo tiempo atrás. No confiaban en él.

Otras revelaron que Antonio las cortejaba o invitaba a salir con insitencia; hubo quien aceptó pero no salieron solos, aunque el joven se lo pidió.

Doy gracias a Dios que sólo una vez en la vida me topé con este tipejo asesino, ya me hablaba de “hola, ¿Cómo estás?”, y hasta ahí, por mensajes; y una vez me lo encontré en la Madero y se acercó a saludarme y pues yo simplemente lo saludé y de ahí cada quien siguió su camino, ¡Qué bueno!, después de ahí jamás lo volví a ver a pesar de que me invitaba a salir, pero nunca accedí. Es repugnante imaginarme cómo es que pude contestarle antes. ¡Cómo pudiste ser capaz de arrebatarle la vida a una inocente persona tan joven que aún tenía tanta vida por delante”, escribió una joven.