Anuncian otra caravana en Irapuato para exigir a AMLO resultados

Irapuato.- Con la finalidad de exigirle al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que respete y actúe en favor de los mexicanos, Chalecos México Irapuato, realizará una caravana el día domingo, la cual recorrerá las vialidades más grandes del municipio.

Malena Gómez, representante de la asociación, comentó que el motivo principal de la caravana es que el Presidente de la República vea qué hay gente inconforme por su falta de empatía, pues hay muchas problemáticas que ha dejado de lado como los niños con cáncer que no tienen medicamento, el manejo de decisiones durante la contingencia y el poco apoyo a las empresas.

En esta ocasión harán una caravana en lugar de una marcha, como habitualmente lo hacen, por la contingencia y así evitar contagio.

El punto de partida del recorrido será a las afueras del hotel Hotsson sobre bulevar Paseo Solidaridad, para después tomar Prolongación Guerrero, seguir derecho y luego seguir por Bulevar Lázaro Cárdenas y finalizar frente a donde se instalan los circos.

Señaló que la marcha que ellos están organizando no tiene el mismo sentido que las del Frente Nacional Anti AMLO, puesto que ellos ven difícil que alguien que estuvo en la búsqueda del poder por muchos años renuncie, por lo que piden que pedirán que respeten los derechos de los mexicanos.

Nosotros no vamos a hablar de renuncia porque es un elote que tardó 18 en llegar ( a la presidencia) y no va a renunciar, y las vías legales no son esas de solicitar nada más, más bien nosotros lo que le pedimos y exigimos es que haga sus políticas para los mexicanos y que trabaje para los mexicanos”, refirió.