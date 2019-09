Apaseo el Alto, municipio abandonado por el Estado y la Marina.- Alcaldesa

Apaseo el Alto.- La alcaldesa María del Carmen Ortiz señaló que se siente abandonada por el Estado, luego de que ya no tuviera el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) para frenar la violencia que ayer cobró la vida del regidor de Morena.

En entrevista con medios de comunicación, la edil señaló que no tiene conocimiento de que existiera alguna amenaza en contra del primer regidor Francisco García Ramírez, así mismo descartó alguna situación en su contra.

Desconozco porque los han atacado, no he recibido amenazas de muerte, el regidor siempre que estuvimos en mesa de trabajo como partido lo único que sabemos era que vivía en la ciudad de Querétaro, de hecho él solamente lo conozco desde que inició campaña, no sé qué negocio tenía o a que se dedicaba anteriormente” señaló la Alcaldesa.

Se va Marina

Señaló que desde ayer en la noche estuvo en contacto con la Secretaría de Gobernación, pero hasta este momento no había recibido ningún apoyo para reforzar la seguridad del municipio.

Esto luego de que a principios de año se disolviera el Mando Único y se retiraran los policías estatales, para lo cual tuvieron que contratar a nuevos policías municipales, por lo cual su plantilla está conformada apenas a un 60 por ciento.

Recalcó que a principios de este mes, la Marina se retiró del municipio, sin que dieran mayores explicaciones y que era una orden que les habían dado sus mandos superiores.

La verdad me siento abandonada por no tener el apoyo del Estado, ayer me comuniqué con los dos niveles, el Estado y la Federación y estoy en espera, como ustedes bien lo saben, una vez llegando la Marina aquí disminuyeron los homicidios”, continuó Carmen Ortiz.

Informe de Gobierno podría suspenderse

Señaló que ayer se aprobó con el Cabildo el Primer Informe de Gobierno que se tiene contemplado para el próximo viernes, aunque derivado de las circunstancias, este podría suspender, aunque aun falta por definirse.

En cuanto a la propuesta de su partido Morena, de la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato, dijo que lejos de eso, pediría que tanto la Federación como el Estado hicieran trabajo en equipo, ya que los únicos afectados son los municipios.