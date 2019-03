Aplazan apertura de nuevo Hospital General… otra vez

León.- El nuevo Hospital General de León sigue sin cumplir con las medidas de seguridad necesarias para que esté operando, admitió Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, en su comparecencia ante legisladores locales en la glosa del Primer Informe de Gobierno.

Señaló que los factores de seguridad que aún no se cumplen tienen que ver con cuestiones desde hermeticidad, hasta las condiciones de los sistemas eléctrico y contra incendios y aire acondicionado, entre otros, que aún no están como se quisieran.

Se va a trasladar no sólo el personal, sino los pacientes que están recibiendo atención en el antiguo hospital, necesitamos que los quirófanos, las terapias intensivas, las áreas de shock y trauma, las áreas críticas como Rayos X, estén en las mejores condiciones”, manifestó.

Esto ante los cuestionamientos del diputado Miguel Ángel Salim Alle, quien preguntó por qué se estaba retrasando su entrega, que incluso estaba programada para este mes.

Asumo esa responsabilidad porque no vamos a poner en riesgo la seguridad de ningún paciente, ni ningún trabajador”, expresó el Secretario.

Y dio como fecha tentativa para abrirlo en junio, aunque reconoció que para ello se necesita tramitar licencias sanitarias y así obtener una acreditación con la que se obtendrán recursos del Seguro Popular, que se necesitan para que opere.

Los gastos de operación de esa unidad son de mil 100 millones de pesos anualmente, si no estamos acreditados, le costaría al Estado los gastos de operación, cuando se nos entregue nosotros podemos operarlo”, detalló.

Díaz Martínez recordó que dado que los accidentes y lesiones, ocupan la tercera causa de atención en las unidades de Salud Pública del Estado, además del crecimiento del estado, se requiere un hospital de traumatología, que es en lo que se convertirá el antiguo hospital ubicado en la calle 20 de Enero de la colonia Obregón.

Además, dijo que para que esté en operaciones de inicio, requiere una inversión de al menos 500 millones de pesos, en los que entran 149 millones para que esté en condiciones adecuadas. Otros 300 millones serían para gastos de operación y 100 millones más para el equipamiento nuevo que requiere.

Para rehabilitar algunas áreas que por seguridad no nos dan, no tiene accesos para discapacitados por ejemplo, no tiene sistema contra incendios,”, indicó.