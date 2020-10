Aplican vacuna contra influenza a la población más vulnerable

Celaya, Guanajuato.- La campaña de vacunación contra la influenza, que comenzó el primero de octubre y finalizará el 31 de diciembre, tiene como meta preliminar aplicar 189 mil 702 dosis para grupos específicos, considerados los más vulnerables.

El grupo blanco comprende a pequeños de nueve meses hasta 4 años y once meses, además de adultos mayores de 60 años y embarazadas.

Otro grupo es el de “riesgo”, que integra a personal de salud que está en primera línea.

Otro grupo de riesgo es el de personas de 5 a 59 años con algún tipo de comorbilidad.

Módulos en Celaya

En la ciudad hay varias unidades con módulos de vacunación que trabajarán en diferentes horarios y días, entre ellas: Caises Emiliano Zapata, Residencial Tecnológico, Lagos y Becerro.

En la zona rural los módulos trabajarán de lunes a viernes.

Además, habrá 83 módulos desde el 15 de octubre en los municipios de la jurisdicción.

Llegarían en 15 días

Periódico AM realizó un recorrido por algunos puntos de vacunación, el primero de ellos en la Unidad de Residencial Tecnológico, en donde ya no hay vacunas y, según un vigilante, esperan contar con ellas en unos 15 días.

Otro de los módulos es el del atrio del Templo de Tierras Negras, en donde solo vacunan a grupos vulnerables y, según dijo una enfermera, esperan vacunar a la población en general en noviembre.

En el atrio del Templo del Zapote señalaron que no se aplican a diario vacunas, pero que sí cuentan con ellas.