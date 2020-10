Apoya Papa uniones gay; Iglesia en Guanajuato aún tiene sus reservas

El Vaticano.- El Papa Francisco sorprendió ayer con unas declaraciones en las que apoya la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo.

Las palabras del Sumo Pontífice emergen del documental ‘Francesco’, estrenado ayer en el Festival de Cine de Roma y dirigido por el ruso Evgeny Afineevsky.

Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Francisco apoyó las uniones civiles para parejas gay como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero jamás se había pronunciado a favor de las uniones civiles desde su elección como Papa.

Una toma de posición que, en ningún caso, tiene que ver con apoyar el matrimonio homosexual ni la renuncia a la convicción de que los actos sexuales llevados a cabo entre personas del mismo sexo son un pecado.

Además, la referencia explícita a la “familia” profundiza más en un concepto hasta ahora tabú para la Iglesia en relación con la convivencia entre personas homosexuales.

La cita puede generar dudas, pero no está en la agenda del Vaticano aprobar, en ningún caso, la adopción de hijos en las parejas homosexuales.

Las leyes de unión civil entre personas del mismo sexo ya existen en la mayoría de países europeos. Pero Francisco pide que se promuevan refiriéndose, se supone, a los lugares donde todavía no existen.

La nacionalidad rusa de su entrevistador, además, hace suponer que el Papa piensa en lugares donde los homosexuales son perseguidos.

La posición de Francisco sobre la integración de los homosexuales en la Iglesia ha sido siempre ambigua, pero mucho más avanzada que la de sus predecesores.

La primera vez que habló de ello como Pontífice fue en un vuelo de vuelta de su viaje a Brasil en 2013.

Explicó también que dicha orientación sexual no era un pecado, aunque matizó que sí lo eran los actos.

Más adelante, además, en unas polémicas declaraciones, aconsejó llevar a los niños homosexuales al sicólogo.

“Creo que es una forma de decir que en la iglesia se tiene que respetar a este tipo de parejas que ya han contraído matrimonio”, sostuvo Ricardo Gallardo, guanajuatense quien se casó en 2015 con Julio César O’Farrel, tras un proceso legal en el que pudieron superar los obstáculos que las autoridades de Guanajuato imponen para celebrar estas uniones.

Aún para las personas no creyentes de la comunidad LGBTI, el respaldo que el Papa Francisco hizo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo es considerado un acercamiento a la justicia.

"Qué bueno que lo ha dicho el Papa, en su condición de líder de una Iglesia que todavía a nivel mundial tiene una gran influencia y que seguramente hay muchísima gente creyente que forma parte de la comunidad LGBT”, comentó Rocío Rea, quien lleva casada siete años con su pareja.

Rea confió en que las declaraciones del Papa ayudarán a matizar las negaciones que aún prevalecen en las familias católicas.

La Arquidiócesis de León negó que el Papa Francisco apoye las uniones civiles entre homosexuales, señaló que se ha descontextualizado uno de sus comentarios y hay que esperar a que el mismo Pontífice responda.

Insistió en que se descontextualiza una entrevista que se realizó al Papa en un documental en el que se abordó el tema de la homosexualidad.

Cortés sostuvo que cuando el Papa era Arzobispo de Buenos Aires, se opuso a una ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, pero aprobó que se diera protección legal a los derechos de las personas homosexuales en cuestiones como herencias o posibilidad de visitas en el hospital.

Añadió que la propuesta del Santo Padre no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad.

Sobre este tema el padre, Rodrigo Barceló, de la Diócesis de León, comentó:

La visión del Papa es de que tenemos que tratarnos todos como hermanos; el Papa se pronuncia en favor de una ley para ayudarles en su convivencia y derechos, pero que no sea matrimonio, que no sea equiparable con el matrimonio y familia, sino con otro nombre y otra legislación que la ayude a tener un hogar y tener sus garantía, y no dejarlo como algo ilegal, pero nada tiene que ver con el matrimonio”.