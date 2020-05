Aprovechan policías y tránsitos de Pénjamo filtros sanitarios para multar

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de Tránsito y Policía Municipal implementan filtros sanitarios y no cumplen con el objetivo de concientizar y cuidar a la población sobre las medidas que deben de tomar para evitar el contagio del COVID-19.

La labor que realizan concretamente es la revisión de documentos sólo a motociclistas para que circulen con legalidad.

Pese a que el alcalde Juan José García López diera a conocer los diferentes filtros sanitarios que se instalarían para controlar los contagios del Coronavirus, esto no se lleva a cabo y está quedando en segundo término.

El filtro instalado en el puente vehicular entre el bulevar Santos Degollado y calle Javier Mina de la zona centro, está siendo utilizado para revisión de documentos únicamente a motociclistas.

Ricardo Rodríguez Alonso platicó que al ser detenido por lo oficiales de Tránsito en el filtro de concientización sanitaria en ningún momento le hablaron sobre el virus.

Me pararon y nunca me dijeron nada de la pandemia que está pasando, lo único que me dijeron fue que me bajara de la moto porque no traía placa y me iban a infraccionar", dijo Rodríguez Alonso.