Aprueban licencias a diputadas para contender por la alcaldía de León e Irapuato

Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó las solicitudes de licencias que presentaron las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Gutiérrez Campos y Lorena Alfaro García.

Con modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que se realizaron recientemente, la Diputación Permanente tiene la posibilidad de autorizar estas licencias, por lo que se prevé que queden resueltas el próximo jueves.

Gutiérrez Campos será candidata por la presidencia municipal de León en el próximo proceso electoral, mientras que Lorena Alfaro buscará la alcaldía de Irapuato.

Ambas se registraron ante el Comité Estatal del PAN como candidatas únicas, de modo que ya solo restan trámites internos del partido para que se oficialicen sus candidaturas.

La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo detalló que la solicitud de licencia de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Guerrero Moreno, aún no se resuelve.

Siempre me pongo en contacto con legisladores, pues en ocasiones presentan su escrito porque hay algún tipo de requerimiento de sus procesos internos o de sus partidos, siempre tratamos de buscarlos para saber si es necesario que se les otorgue si esa es la intención”, explicó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Recordó que además de la licencia de la diputada del PRI, existen otras dos pendientes: una del morenista Ernesto Prieto Gallardo y otra del perredista Isidoro Bazaldúa Lugo, ambas presentadas hace algunos meses.

Los diputados me han manifestado que si los puedo esperar para su aprobación, es decir, no parece que se van a presentar escritos de desistimiento de las licencias, por eso es que no las dictaminamos el día de hoy y solamente se aprobaron las dos de las legisladoras”, añadió.