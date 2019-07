Apuesta BanBajío a tecnología

León.- Aumentar la participación de la banca de personas y avanzar en los procesos de transformación tecnológica, son los objetivos estratégicos de BanBajío, compartió Carlos de la Cerda Serrano, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración.

“Un primer objetivo es seguir trabajando más en la parte del retail y un segundo reto, y aún más importante, es el tecnológico. Ahora hay nuevos retos en la banca que no existían, cuando yo empecé mi carrera de banquero hace más de 40 años, la tecnología era prácticamente estática, todo era manual, las pólizas se hacían a mano, la computadora a principios de los ochentas fue un gran avance, pero pasaron décadas”.

Oficinas corporativas en León. Foto: Especial.

Añadió en entrevista que en la actualidad la tecnología es algo disruptivo, es algo que está caminando a una velocidad impresionante, además está avanzando por muchos caminos.

“Está creciendo por el lado de que se están creando herramientas que califican el riesgo de crédito, herramientas con inteligencia artificial, se están creando mucho más modelos de evaluación de riesgo, se están creando más sistemas que permiten automatizar las cosas, predecir las cosas, la banca del futuro. La banca de los siguientes 10 años será muy diferente a la de ahora”.

¿Qué es lo que viene para trabajar en estos dos retos que tiene BanBajío?

Estamos rediseñando nuestros canales digitales; el del teléfono y el del BajíoNet, estamos rediseñando para más efectividad y ligar más al banco a través del concepto de la experiencia del cliente.

Por ejemplo en el celular, el uso del teléfono nos puede ir dando información -al banco- del perfil de nuestros usuarios, saber en qué establecimientos compra, los lugares que le gusta visitar por medio de la geolocalización y de esta forma, comenzar no solamente a ofrecerle una atención eficiente en los servicios bancarios, sino compartirle opciones de la comida que más le gusta, el tipo de diversión que más disfruta cercana a su ciudad o en su visita a otros países por medio de algoritmos, generando grandes bases de datos herramientas analíticas e inteligencia artificial que nos permitan conocer más a nuestros clientes y darles un mejor servicio, una oferta única que enriquezca su vida cotidiana.

En la parte empresarial ¿qué podrían ofrecer con esa misma tecnología?

Por ejemplo, que un ejecutivo de agronegocios de BanBajío llegue con un agricultor en Sinaloa y por medio de la app tenga un análisis sobre la tierra de la zona, si es apta o no para cosechar el plan que tiene el cliente o si el ejecutivo encuentra una opción más viable que le genere mejores ganancias a nuestro cliente.

¿A qué se debe su interés por crecer en la atención de personas físicas?

Tenemos que realizar ciertas evoluciones o adecuaciones a nuestra estrategia principal, me explico: nosotros somos un banco que nació como un banco empresarial. Nuestro enfoque ha sido 100% empresarial y nos hemos hecho un muy buen banco empresarial, en muchos de los sectores de la actividad económica, somos referente nacional, por ejemplo somos el banco número uno de agronegocios del País, hemos sido reconocidos en dos sexenios por esa labor por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, fuimos excelentes en temas inmobiliarios, somos uno de los bancos más exitosos en la promoción de desarrollos inmobiliarios y en general en todo lo que tiene que ver con la parte de la economía que es la oferta de bienes y servicios que siempre ha sido nuestra especialización, sin embargo para ser competitivos en esto, necesitamos aumentar nuestra materia prima que es la captación de depósitos y la mejor captación de depósitos es la captación que viene de las personas físicas.

¿Qué opinión tiene de la tecnología? ¿han surgido nuevos personajes que compiten con la banca tradicional, como son las Fintech?

Ante el reto de transformación tecnológica tan grande que viene, se complica porque la tecnología ha abierto un cambio a la competencia que antes no existía, hoy las Fintech y las Techfin, las grandes empresas tecnológicas que pueden abrir un brazo financiero o las empresas que nacen como empresas de servicios financieros pero 100% tecnológicas ni siquiera están suficientemente reguladas porque es un campo completamente nuevo hasta para los reguladores y están apareciendo como hongos y es una competencia al sistema financiero tradicional, porque una Fintech que logra captar unos clientes y a algunos, no son pocos, son muchos, y son clientes que sacan de la banca”.

¿Qué nos puede compartir de su nueva encomienda?

Es diferente hasta cierto punto, para empezar me siento muy contento, muy motivado, siento que tenemos un enorme reto por delante. Tiene que ver uno con la orientación estratégica del banco, ser el enlace entre la Administración y el Consejo, participar en todos los comités relevantes con facultades del Consejo de Administración, no como observador, con lo cual todas las decisiones importantes del banco deben contar con mi anuencia, con mi participación, esto en la práctica, lo que me permite es enfocarme mucho más a los temas estratégicos y participar en los comités más importantes del banco en la toma de decisiones más relevantes...y tuve el honor de ser propuesto para ese puesto, dado que yo fui director del banco por 25 años, y lo conozco al revés y al derecho.

Como Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración, ¿cuáles son sus objetivos?

Lo fundamental es mantener la solidez y la competitividad que tenemos en el campo empresarial y al mismo tiempo que tenemos que trabajar muchas horas y mucha inversión en la transformación tecnológica del banco, hoy la parte tecnológica nos consume de 40% a 50% de nuestro tiempo diario, pero así de importante es, y por otro lado aprovechar la infraestructura que hemos desarrollado, a final de cuentas el banco ya tiene 306 sucursales y cerraremos con 310 en este año.

En la actualidad ¿cuánto invierte el banco en tecnología?

Es un proceso que cuesta mucho dinero y que necesariamente toma tiempo, estamos invirtiendo 25 millones de dólares al año en tecnología, estamos haciendo lo más que podemos hacer con los recursos disponibles, estamos trabajando en un rediseño completo de la arquitectura del banco, invirtiendo en un Core bancario más eficiente, pero sobre todo y es un reto ligado a la tecnología, el reto de la ciberseguridad.

¿Cómo es que se eligió a Edgardo del Rincón Gutiérrez como director del banco?

A Edgardo lo conozco desde hace más de 30 años, fuimos compañeros en Banamex, es una persona que desde hace mucho años, la tengo en el mejor concepto por su profesionalismo, por su dedicación brillante, un hombre brillantemente honesto, es un muy buen líder, amigo de muchos años, cuando vi las opciones, pensando en el tiempo, platiqué con don Salvador Oñate y le dije quiero ir tras Edgardo del Rincón, le dije que la razón era porque siendo un banquero con más de 30 años de experiencia, ha ocupado puestos de muy alta responsabilidad, comprende de forma integral el negocio bancario y su gran especialización precisamente es en las dos ramas que nos interesa desarrollar, el retail y en procesos de transformación tecnológica.

BanBajío aumenta 15.4% su utilidad neta en el segundo trimestre

Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, anunció ayer los resultados no auditados del segundo trimestre 2019.

La utilidad neta consolidada acumulada, al cierre de junio de 2019, fue de 2,822 millones de pesos, que es un 18.6% mayor a la del mismo periodo de 2018, la cual se ubicó en 2,380 millones de pesos.

La utilidad neta consolidada del 2T19 fue de $1,412 millones, 15.4% superior al mismo período del ejercicio anterior, que fue de 1,224 millones de pesos.

El Retorno sobre Capital (ROE) del semestre anualizado fue de 19.6%, en tanto el del segundo trimestre del año en curso fue de 19.1%. Los ingresos totales del segundo trimestre de este año se incrementaron un 8.6% con respecto al segundo trimestre del año pasado, lo que dio lugar a que el índice de eficiencia del segundo trimestre de este año se ubicara en 43.8%, mismo nivel que en segundo trimestre de 2018. La cartera total registró un crecimiento del 11.1% con respecto al cierre del 2T18, al ubicarse en 175,990 millones. La cartera de actividad empresarial o comercial, nicho estratégico de BanBajío, integrada por cartera empresarial y PYME fue de 146,300 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2019, registrando un crecimiento del 12.2% con respecto al mismo período del 2018.

En calidad de activos, el Índice de Morosidad (IMOR) fue de 0.84% al cierre del segundo trimestre de este año, muy por debajo del indicador del sistema que fue de 2.16%, al cierre de mayo 2019, en tanto que el Índice de Cobertura (ICOR) se ubicó en 175.4%, por encima del indicador del sistema que fue de 148.2% al cierre de mayo 2019.

Los depósitos de los clientes (captación total) se ubicaron en 149,322 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2019, registrando un estupendo crecimiento del 16.3% en relación al segundo trimestre del año pasado.

