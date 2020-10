‘¡Aquí hay uno!, ¡Otro cuerpo!’: siguen hallazgos de cuerpos en fosa de Salvatierra

Salvatierra, Guanajuato.- “¡Aquí hay uno!, ¡Otro cuerpo!, ¡Aquí hay un bulto!”: eran los gritos de hombres, mujeres y policías que trabajaban con pico y pala en la zona donde se han encontrado más de cincuenta cuerpos, en el Barrio de San Juan.

De manera extraoficial se informó que se ha logrado el hallazgo de los restos de trece personas más, que se suman a los 59 informados de manera oficial la tarde del miércoles.

Minutos después de las nueve de la mañana, escoltados por oficiales de los tres niveles de gobierno, sobre la calle Morelos llegó un grupo de aproximadamente 20 mujeres, miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a bordo de un camión para continuar con la búsqueda en la rivera del río, muy cerca del rastro municipal.

No pasó ni una hora de revisión en la zona cuando comenzaron a escucharse gritos, de inmediato se percataron del hallazgo de lo que parecían ser los restos de otras tres personas sepultados casi al ras de suelo.

Tras un bonito paisaje que forma parte del parque ecoturístico “El Sabinal”, a unos trescientos metros y a la orilla del Río Lerma es donde se han encontrado las fosas clandestinas, por lo que la búsqueda se ha intensificado.

Desconcertado y preocupado, un vigilante de la reserva comentó que durante recorridos llegó a encontrar prendas de vestir quemadas, rastros de sangre e incluso cuchillos, pero nunca se imaginó que a unos metros de su lugar de trabajo existiera ese escenario macabro.

Yo salía a recorrer como parte de mi trabajo, en ocasiones ahí por el Salto veía grupos de unas ocho personas que se paraban ahí por las piedras y disparaban al aire, pero la verdad no me acercaba por seguridad, además de que mi responsabilidad no abarcaba hasta esa zona”, señaló el vigilante.