Armando Rodríguez tiene 5 meses sin ver a su hijo, lo 'levantaron' en León

León, Guanajuato.- Uno de los participantes en la marcha de familias de personas desaparecidas fue Armando Rodríguez, cuyo hijo, Armando Isaac, fue ‘levantado’ afuera de un negocio que tenía sobre el bulevar Francisco Villa, el pasado 18 de septiembre de 2019.

“Llegaron unas personas armadas y se lo llevaron, a cinco meses no sé nada de mi hijo, no hay respuesta por parte de la Fiscalía y no lo clasifican como desaparecido sino que utilizan el término de ‘no localizado’. A mí me dicen que están trabajando pero a la fecha no sé qué pasó”, expresó.