Armando de la Cruz se destapa para dirigir al PRI

Guanajuato capital.- El secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Armando de la Cruz Uribe Valle, tiene interés en participar en el proceso para la elección de la nueva dirigencia en el Estado y sólo espera que se establezcan las reglas para registrarse.

En entrevista, fue cuestionado sobre los perfiles que han surgido para competir por la dirigencia estatal, esto después de que concluyó el proceso nacional con la victoria de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“Yo podría hablar nada más a manera personal y yo siempre lo he señalado, terminó el proceso, sí sí tengo interés, los demás que tengan interés al momento que salga la convocatoria que lo hagan, y sobre todo que se alineen a las reglas que se establezcan para que después no nos llamemos sorprendidos”, pidió.

Armando de la Cruz declinó a hablar sobre otros perfiles interesados en participar en el proceso “no quisiera apuntar ni descartar a nadie”, dijo.

Sin embargo, insistió que una vez que se conozca la regla del procedimiento, precisará su postura de participar.

Añadió que desde el Comité Ejecutivo Nacional podría surgir entre 60 y 90 días una convocatoria para la renovación de las dirigencias estatales, en este caso la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato.

“Esto lo definirá y lo decidirá la nueva dirigencia nacional y el Comité Directivo Estatal está listo para que se venga un proceso y para entregar las cuentas del tiempo que hemos estado al frente de él. Este proceso que se dio interno para la elección afinó un poquito estructuras y un poquito movilización, entonces ya se empiezan a perfilar, perfiles que se van a dar ya concluyó el proceso y abiertamente ya se podrá dar a este siguiente paso”, subrayó.

Sobre la renuncia de Ivonne Ortega del partido después de 29 años de militancia, el secretario general del partido consideró necesario que se haga un análisis del proceso interno, ya que esta no ha sido la única renuncia.

Creo que debemos reflexionar en este tipo de procesos, si los priistas no estamos de acuerdo con las reglas que se van a jugar y se establecen, pugnar porque se cambien o en su defecto no participar, hay reglas escritas muy bien señaladas y cuando yo le entro al proceso me tengo que ceñir a ellas”, concluyó.