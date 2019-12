Arquidiócesis y SEG devuelven parte de terrenos donados por el Municipio de León

León.- Debido a que los proyectos no se concretaron a tiempo, la Arquidiócesis de León y Secretaría de Educación de Guanajuato devolvieron al Municipio de León parte de los terrenos que les fueron donados hace 9 años.

En el caso de la Arquidiócesis de León se había proyectado la construcción de un centro pastoral en el inmueble ubicado en la calle Vereda de Camelinas esquina calle Cuesta de Camelinas, del Fraccionamiento Camelinas, con una superficie de 2 mil metros cuadrados.

La autorización de la donación del terreno ocurrió el 8 de julio de 2011, sin embargo el 10 de abril de este año un oficio suscrito por el presbítero Pascual López Márquez, representante legal de la Arquidiócesis de León se solicitó la modificación de dicho acuerdo sólo por la superficie de 1.152.14 metros cuadrados.

La síndico Leticia Villegas Nava, presidenta del Comité de Adquisiciones, indicó que una vez que el Municipio hace la donación del terreno el beneficiario tiene dos años para construir en dicho inmueble.

"Generalmente se da más tiempo o la gente u organización por oficio pide prórroga. A veces se les da poquito más de tiempo porque casi siempre son donaciones a Gobierno del Estado para escuelas, todos son para fines sociales”.

Esto es todo el tiempo, se hacen las donaciones y hay dos opciones: una, tienen un tiempo de caducidad y cuando no se construye el proyecto por algo o no llegan los recursos y no alcanzan a construir, entonces en automático hay una reversión y el Municipio empieza a monitorear", explicó.