Arranca el viernes campaña contra influenza en Hospital General de Irapuato

Irapuato.- La campaña de vacunación estatal contra la influenza arrancará el viernes 18 de octubre en el Hospital General de Irapuato, informó el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez.

Dijo que la prioridad de esta primera etapa será vacunar a los grupos más vulnerables que son los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores que tengan diabetes, hipertensión, VIH o cáncer.

Señaló que estas vacunas son proporcionadas por la Federación pues a pesar de que tenían órdenes del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de adquirirlas por su propio medio, esto no pudo ser posible pues hay un gran desabasto a nivel mundial.

No hay proveeduría para que nosotros podamos comprarla, hemos buscado, hemos insistido, está asociado también a un tema de permisos para importación lo cual no es fácil”

Explicó que otra de las limitantes que tuvieron para poder hacer la compra del medicamento, es que este se produce en otros países.

Detalló que conforme vayan llegando se estarán aplicando, por lo que pidió a la población estar tranquilos.

Destacó que gracias a los trabajos que han hecho en el sector salud en los últimos 15 años, la población se encuentra protegida ante cualquier amenaza de enfermedades.

Ahí está el tema del caso del sarampión, que si era, no era sarampión, finalmente se dictaminó en un comité que no era”

Dijo que el año pasado vacunaron a un millón 800 mil personas, por lo que este año esperan a más de un millón para poder contener la influenza en el estado.

Díaz Martínez, informó que se espera que haya una temporada alta de influenza, no solo en el estado, ni el país, sino a nivel global.

La vacuna protege, no evita que las personas se enferman de influenza (...) lo que más protege para que no se enferme una persona es el lavado de manos, el no toser o estornudar enfrente de los demás personas, por que se contagia con mucha facilidad”