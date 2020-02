Arriesgaban a policías auxiliares al no traer equipo.- Miguel Ángel Simental

Celaya.- A casi un año de que policías auxiliares sin armas se sumaran a operativos de seguridad en Celaya, ya lo dejaron de hacer por el riesgo que representaba, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

No estoy de acuerdo y de hecho no están sumados (...), estaban siendo mandados, (a operativos) ya no. Se han ido cambiando ciertas cosas (...), estábamos poniendo en riesgo a elementos que andan operando en unidades sin traer el equipo”