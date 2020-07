Artesano paletero en León resiste pero podría perder su negocio a causa del Coronavirus

León, Guanajuato.- Una herencia paletera de más de 100 años corre el riesgo de perderse a causa de la pandemia.

Pero don Juan Manuel Escobar Barreto, artesano paletero y como un viejo hombre de blues, resiste a la tempestad y mantiene su oficio a pesar del COVID-19.

Instalado en la colonia 10 de Mayo, su paletería resiste a los embates de la crisis, que comenzó a mediados de marzo y que ya cobró factura.

Don Juan aprendió el oficio de su padre en Tocumbo, Michoacán hace más de 50 años; decidió instalarse en León porque le dijeron, hace más de 30 años, que la bonanza estaba en Guanajuato.

“Puedo decirte que del tiempo que estoy en León he formado como a 80 paleteros, gente que tiene sus profesiones, pero que deciden emprender un negocito alterno, irse por las paletas y nieves porque es un oficio muy noble”, cuenta mientras despacha a varios niños que piden nieves de 5 pesos, de frutos rojos o vainilla.

Sin embargo, nada los preparó para lo que están viviendo. Antes, su economía le permitía pensar en más negocios, ahora sostiene el que tiene de forma humilde... pero las cuentas corren.

El costo de mantener una paletería es variable pero en promedio, una renta sale en 5 mil pesos, la luz también entre 5 mil y 8 mil pesos de forma bimestral.

La familia de don Juan también se dedica a esto, pues en León vieron la oportunidad de desarrollar este arte que les viene de familia.

Las circunstancias cambian y este comerciante se mantiene en pie por su familia y la confianza en que esto terminará, pues da empleo a agricultores, lecheros y repartidores de distintas materias primas.

Las paletas me sacaron adelante de muchas situaciones y no será distinto en esta ocasión. También me dedico a otras cosas, aprendí a hacer equipo para paletas y eso me ha ayudado a mantenerme”.