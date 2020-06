Asaltan a conductor en semáforo sobre blvd. Clouthier, frente a Plaza Mayor

León.- Ladrones en moto aprovecharon el alto del semáforo en pleno bulevar para asaltar a una pareja que viajaba en un auto.

Le quitaron alrededor de 40 mil pesos que serían utilizados para pagar sueldos y rentas.

Carlos Torres platicó a través de un video en vivo que compartió en Facebook, del asalto del que fue víctima la noche del jueves. Éste ocurrió en el bulevar Manuel J. Clouthier, frente al supermercado Walmart y Plaza Mayor.

La víctima iba en sentido de Alonso de Torres hacia libramiento Morelos.

Carlos se detuvo en el semáforo frente a una gasolinera; esperaba la flecha verde para

dar vuelta. Dos hombres en motocicleta se le emparejaron y golpearon la ventanilla delantera derecha con un arma de fuego.

Los asaltantes amenazaron al conductor con una pistola.

El pasajero de la motocicleta bajó y obligó a los ocupantes del auto a hacer lo mismo. Carlos y su acompañante obedecieron, pero el ladrón les quitó la llave y abrió la cajuela para revisar si había objetos de valor; las víctimas ya le habían entregado el dinero que llevaban.

En un video captado por otro automovilista se vio al asaltante que vestía una su-

dadera negra con líneas blancas en las mangas, gorra oscura y cubrebocas blanco.

“Nos quitó como 40 mil pesos, lo que no sabe que es para pagar rentas, sueldos de gente que sí trabaja. No hay ningún policía, me dieron un estúpido número de folio y se fueron, estoy aquí porque no tengo la llave de mi coche y no lo puedo mover”, dijo Carlos en su transmisión.

El robo ocurrió frente a Plaza Mayor, en blvd. Clouthier.

Los ladrones se llevaron el dinero, policías llegaron, pero a decir de la víctima sólo le dijeron que fuera a presentar una denuncia.

Yo sigo pensado a veces que la policía está coludida porque ¿cómo es posible que teniendo los recursos no los busquen?, que nomás se pa- ren, te den un número de folio para que vayas a poner tu denuncia y es todo lo que hacen, no hacen absolutamente nada”, acusó.

