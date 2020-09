Asaltan en la León-Silao; denuncian que delincuentes despojan de camionetas

León, Guanajuato.- Hombres armados despojaron de una camioneta Nissan Frontier y de sus pertenencias a una pareja en el Oxxo ubicado en el hotel One de la carretera León-Silao.

No es la primera vez en el año que ocurren asaltos en esta zona y los hampones proceden con el mismo modus operandi.

A través de las redes sociales, el joven, víctima del asalto, denunció lo sucedido.

Relata que llegó al Oxxo que está en una plaza en la carretera León-Silao, donde también se encuentra un hotel One y un Starbucks.

Bajó de su vehículo para realizar un depósito bancario y al salir de la tienda dos jóvenes de entre 20 y 22 años, lo observaban sospechosamente.

Traté de subirme a la camioneta y en eso me sacaron la pistola y me apuntaron en el pecho y me hicieron tirarme al piso; bajaron a mi novia de la camioneta, nos apuntaron a quemarropa, nos robaron nuestras pertenencias y se llevaron la camioneta”, relató la víctima en internet.