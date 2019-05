Asaltan un Oxxo hasta dos veces al día

León.- Algunas sucursales de Oxxo han sido asaltadas hasta dos veces en un día, ha sucedido incluso pocos minutos después de que los policías pasan por la firma.

Una de esas sucursales es la ubicada en el libramiento José María Morelos, en la colonia San Pablo Sur I, donde los asaltantes son ‘clientes frecuentes’.

La última vez que sufrieron un robo fue este martes 30 de abril, unos minutos antes de cerrar.

Eran las 11:39 de la noche cuando un hombre entró, aprovechó que había más clientes para hacerse pasar como uno; sólo esperó a que todos salieran para cometer el delito.

Los empleados deben cerrar las puertas de las tiendas a la medianoche, pero continúan dando servicio a través de una ventanilla.

Este martes un ladrón llegó antes del cierre.

En este caso, la empleada estaba sola, los clientes se habían ido, pero tuvo que esperar hasta que el último cliente saliera.

El último fue el ladrón, quien sacó unas tijeras y amenazó a Cristina.

Le exigió el dinero que tenía en la caja, cajetillas de cigarro y tomó varios productos más.

Después salió corriendo pero Cristina no pudo ver si iba en algún vehículo. Su rostro quedó grabado en las cámaras de vigilancia.

Una vez llegó uno y se notaba que no traía arma, tenía su mano en la sudadera simulando la pistola, pero uno nunca sabe y es mejor no ponerse contra ellos; lo que sí es que procuramos no tener tanto efectivo porque ese sí nos lo cobran, como quiera el producto está asegurado”, relató un empleado.