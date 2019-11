Asegura Alcalde que nuevo modelo de seguridad sigue avanzando

León.- Si José Arturo Sánchez Castellanos decide salirse de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia respetarán la decisión, señaló Héctor López Santillana.

Hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) amenazó con abandonar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León pues considera no se ha cumplido con los objetivos del nuevo modelo de seguridad, esto último a falta de resultados.

Al respecto, el Alcalde de León se dijo tranquilo de que el modelo siga avanzado y señaló respetará la decisión de Sánchez Castellanos.

Tenemos una reunión próxima, la decisión del Consejo es del Consejo, ese es el tema, el modelo sigue avanzando, ciertamente no a la velocidad que quisiéramos”, dijo el Alcalde.

Agregó que el hecho de que el modelo no avance al mejor ritmo no limita a continuar con su implementación.

Señaló que se debe continuar con el trabajo de un modelo integral y no únicamente enfocarse toma de denuncias en calle, que es la petición que hizo Sánchez Castellanos a las autoridades.

No solamente se refiere al tema de la denuncia, tiene que ver con los juzgados, la capacitación, la policía de proximidad, la parte de prevención social, para mí el modelo es completo y no he quitado el dedo del renglón”, afirmó.