Asegura Alvar Cabeza de Vaca que anexos son semilleros de delincuencia en Guanajuato

Guanajuato.- Los anexos se han convertido en semilleros de la delincuencia organizada, afirmó el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en reunión con diputados locales.

Aseguró que muchos de estos lugares operan su tratamiento de forma clandestina, sin permisos estatales ni municipales o de las autoridades sanitarias y llamó a que autoridades locales apliquen las normas.

Hemos encontrado que estos anexos, en algunos, se han convertido en semilleros de delincuencia organizada, se sabe por algunos casos que no lo comentaré en lo particular y con nombre que pertenecen también a la delincuencia, van, cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo y por eso el grupo rival va y ataca en los anexos”, dijo.

La afirmación la hizo tras reconocer que se han dado ataques violentos en algunos de estos lugares, en los que se ofrecen tratamientos para que las personas puedan superar adicciones a las drogas o al alcohol, y que en la mayoría de los casos no cuentan con los permisos necesarios.

Lo que hemos visto en la revisión de todo este anexo es que no cuentan con permisos municipales, para empezar uso de suelo, tendrían que ser clausurados porque no están en un lugar donde la autoridad municipal ha decidido tener este tipo de locales y la revisión por parte de la autoridad de salud para revisar con qué tipo de profesionales, si los hay o no, quien esté atendiendo”, dijo.