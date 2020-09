Asegura Elvira Paniagua que su informe será austero

Celaya.- A una semana de rendir su segundo informe de gobierno, la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, aseguró que sus informes han sido los más austeros de los últimos años y anticipó cuáles serán los principales temas que abordará.

En Celaya no ha habido informes más austeros que los que yo he dado y me quiero referir a mi primer informe que costó la mitad de lo que había costado el anterior trienio; si se ponen a revisar cuánto han costado los anteriores informes, todos oscilan por encima del millón de pesos”, afirmó.