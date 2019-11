Asegura Gobernador no dejará sola a la ciudad y al Club León

León.- “El estado no dejará solo al equipo ni a la ciudad", aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras llegar el día de la entrega del Estadio León a Roberto Zermeño y sus socios, aunque no expuso la intervención que tendrá el gobierno estatal en el asunto.

Luego de la jornada de declaraciones de abogados y notarios y la visita al inmueble del fedatario encargado de avisar la entrega jurídica a Grupo Pachuca, el mandatario refrendó el acompañamiento que habrá del Gobierno Estatal.

Durante la mañana el representante legal de los socios fundadores del Club León, Octavio López Alba, indicó que además de la expropiación, había planteadas otras estrategias con el gobierno estatal, aunque el Gobernador no dio detalles al respecto.

Nuestra coordinación es con el municipio y hasta que no dé su postura el municipio no emitiremos otra postura más que esa de que no están solos", externo Rodríguez Vallejo.