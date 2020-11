Asegura Lalo Ordóñez que funcionarios se han acercado para sumarse a su proyecto

Irapuato.- El empresario Eduardo Ordóñez Pérez aseguró que funcionarios de la actual administración pública de Irapuato se le han acercado para sumarse a su proyecto “Por Amor a Irapuato”, con el que busca obtener la candidatura a la Presidencia Municipal por el PAN.

Indicó que estos acercamientos se deben a que algunos servidores públicos temen perder su empleo al término de la actual administración municipal.

Funcionarios de alto rango y mandos medios del municipio, que no estén preocupados por perder su empleo, nos han buscado diversos funcionarios de la administración pública municipal para dos situaciones, uno para sumarse al proyecto y segundo porque en radio pasillo se dice que si llegamos nosotros a la Alcaldía serán despedidos, les he dicho que no será así”, refirió.