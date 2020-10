Asegura Lalo Ordóñez que no se está adelantando, seguirá visitando a irapuatenses

Irapuato.- El empresario Eduardo Ordoñez Pérez, quien busca obtener la candidatura a la Presidencia Municipal por el PAN, aseguró que no se está adelantando a los tiempos para el proceso electoral de 2021, y anunció que continuará con su recorrido por la ciudad para dar a conocer su proyecto “Más cerca de ti, Por Amor a Irapuato”.

No es que nos estemos adelantando, probablemente los partidos políticos así lo vean, nosotros desde la trinchera ciudadana creo que tenemos el derecho de levantar la mano y usar la voz para manifestarnos y sobre todo querer un cambio en nuestra ciudad”, enfatizó.

Enfatizó que aunque aún no son los tiempos, comulga con la ideología del PAN y aún no tiene la seguridad de que será su candidato, sin embargo, está trabajando como una alternativa más.

Reiteró que si el PAN no decide que él sea el candidato a la Presidencia Municipal, no buscaría a otro partido político, pues debe ser congruente con su inclinación política y su trayectoria como empresario.

Si no es por Acción Nacional yo no iría por ningún otro partido y me sumarían por quien fuera elegido por el bien de mi ciudad (...) la política tiene sus tiempos, esto va a suceder a finales de año, principios, cuando esto se va a formalizar”, aseguró.