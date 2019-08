Asegura coordinador de diputados de Morena ser violentado por su dirigente

León.- El coordinador de los diputados Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto Prieto Gallardo, aseguró que es víctima de violencia de la dirigente estatal del partido, Alma Alcaraz Hernández y sostuvo que el tema se ha desestimado porque él es hombre.

Es falso lo que se me imputa, más bien dicho, yo he sufrido violencia política por parte de ciertas compañeras, nada más que eso no se ve porque yo soy varón, no se le da la debida importancia”, enfatizó.