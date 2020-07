Asegura manifestante que se fracturó durante forcejeo con policías en Guanajuato

La manifestante dijo que no se dejó detener, tuvo miedo, porque luego hay desapariciones

Los policías, dice, la dejaron caer y la abandonaron, no la ayudaron

León, Guanajuato.- "Me safé y quise correr, me jalaron bien feo y como que se les safó la mano y me dejaron caer", narró Sandra Cervantes, la manifestante lesionada durante las protestas del viernes 10 de julio en Guanajuato.

En entrevista para AM, la pénjamense de 25 años expresó el hecho en el que resultó con una pierna rota cuando agentes de seguridad estatales intentaron detenerla, y resaltó que resistió a ser detenida por temor a lo que pudiera pasar.

Desde febrero, Sandra se integró a los colectivos de familiares desaparecidos, luego de que su hermana Blanca Estela fue víctima de una desaparición forzada en Pénjamo.

No se vale que nos traten como delincuentes cuando nosotros solo vamos a buscar lo que nos corresponde, como son nuestros familiares", señaló Sandra.

La víctima narró que en la manifestación que se trasladó a la Glorieta Santa Fe ella llevaba la lona con la foto de su hermana Blanca Estela.

Después de la llegada de los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado cerca de las 9:00 de la mañana, "ya se estaba separando la gente".

"Yo soy una persona muy pacífica y por eso me fui para la orilla (de la calle) y fue cuando ellos también ahí andaban y fueron por mí”, narró Sandra.



"Me jalaron, pero yo no me dejé, porque a los que se llevan los desaparecen, entonces yo no me dejé, quise correr y fue que se fueron por mí".

"Me les solté de la mano y me dejaron caer, en ese momento sentí que mi pie como que se escuchó feo, me quise parar y no pude ya, ellos se fueron a donde estaban y me dejaron ahí sola".

"Ya estaba tirada en el piso, llegaron los policías, y entre ellos un señor que algo iba a sacar de su mochila, entonces le grité a mi pareja, la gente me volteó a ver y ese tipo se fue en ese momento".

En una primera revisión de paramédicos le dijeron que no era grave, pero después fue revisada por agentes de Protección Civil de Guanajuato capital y le indicaron que debía ir a un hospital.

Pero no contaban con ambulancia y debió ser trasladada en un vehículo particular al Hospital General de Guanajuato.

Hasta el momento de la entrevista con AM, cerca de las 3:30 de la tarde, Sandra señaló que no ha tenido contacto con personal del Gobierno Estatal, aunque sí les informaron que se les apoyaría con sus gastos médicos.

Además resaltó que durante la movilización fueron tomadas varias fotografías de ella y los demás manifestantes, por lo que teme por su integridad "si me pasa algo hago responsable al gobierno del estado".

Ayer el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, aseguró que la mujer se había fracturado cuando iba corriendo, tras tropezar.

"No fue por contacto, hasta donde lo tenemos documentado", aseguró.

HLL