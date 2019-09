Asegura secretario de seguridad que cumplió metas al 100%

Irapuato, Gto.- Los compromisos en materia de seguridad durante el primer año de gestiones se cumplieron al 100%, a excepción de la implementación del modelo de Justicia Cívica, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala.

Durante la aprobación del Primer Informe de Actividades de la actual administración, regidores de oposición en el Ayuntamiento destacaron que en materia de seguridad aún existían deudas y proyectos con metas no concluidas.

El Secretario de Seguridad dijo que en temas como reclutamiento de policías se cumplió la meta, ya que se prometieron 100 nuevos elementos y hasta el momento ya van 84 nuevas plazas, a las que se sumarán 48 de la siguiente generación de la Academia de Policía que concluye en noviembre, y los 30 elementos de la convocatoria nacional.

“En general creo que vamos bien, se ha hecho un buen trabajo, estamos fortaleciendo la capacidad de la Policía Municipal, al final los resultados tienen que venir a mediano y largo plazo”, dijo Cortés.

Enfatizó que también se cumplieron las metas de equipamiento, pues ya se hizo la compra de cuatro drones que entrarían en operación a principios del próximo mes, además de que se compraron vehículos como el “Black Mamba”.

Cortés Zavala dijo que muchas de las metas planteadas en el Plan de Seguridad son a tres años, y que el único pendiente que queda para 2019, será la implementación del modelo de Justicia Cívica, el cual sigue detenido a nivel federal.

“No es algo que tenga que ver con el municipio, la ley general está atorada en el Senado, hay una iniciativa de ley en el Congreso del Estado que tampoco pudo pasar, no podemos aventurarnos a hacer un reglamento municipal si no hay una ley, porque luego va a pasar que no va a coincidir, y tendremos que regresar a reformar todo”, destacó el secretario.