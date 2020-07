León, Guanajuato.- Guanajuatenses que ya tuvieron la desafortunada suerte de verse cara a cara con el coronavirus, piden acatar las medidas de seguridad sanitaria para cuidar a los más vulnerables.

Conforme ha avanzado la pandemia, cada vez son más aquellos ciudadanos que pueden dar testimonio de su lucha contra el COVID-19.

Uno de estos casos es el de una habitante de San Francisco del Rincón, quien hace cerca de un mes se enteró que era portadora del coronavirus.

Me sentía mal algunos días, pero suponía que era idea mía, más que nada porque desde que comenzó esto me sentía algo paranoica, fue hasta que en el Seguro me dijeron que me harían la prueba y pues di positivo”, recordó.

Relató que sintió malestares distintos a los que en ese momento había escuchado, pues en ocasiones sentía pesadez en el cuerpo, fiebre y dolor en la garganta, los síntomas variaron a lo largo de los días.

No sabría cómo describir los síntomas, a mí no me dio tan feo; como te dije, eran síntomas muy raros y no eran constantes. Igual cuando me dieron de alta aún no me sentía muy bien, así que seguí en resguardo, más que nada para cuidar a los otros”, añadió.