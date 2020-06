Aseguran han muerto 10 pacientes de hemodiálisis en IMSS de Celaya en una semana

Celaya.- La falta de atención a más de 200 pacientes de hemodiálisis en el Hospital General de Zona número 4 del IMSS en Celaya que presuntamente causó la muerte de 10 personas en la última semana, provocó la manifestación en dicha unidad para exigir la atención inmediata.

La mañana de este martes, alrededor de 50 personas entre pacientes y familiares de varios municipios de la región, se manifestaron en el exterior del seguro social para exigir un mejor servicio y que la atención se siga brindando en Celaya o de lo contrario se les proporcionen viáticos para poderse trasladar a otros municipios.

Algunos pacientes afectados, explicaron en entrevista, que el Hospital General de Zona número 4 de Celaya solo tiene 15 máquinas por lo que el servicio estaba siendo subrogado en el Centro de Especialidades Médicas.

Sin embargo, dicha clínica se ha negado a seguir brindando el servicio desde hace algunas semanas por lo que decenas de pacientes se quedaron sin atención médica, situación que ha provocado la muerte de al menos 10 personas en la última semana.

La semana pasada más o menos (fallecieron) siete u ocho personas y esta semana, a mí me tocó (sesión de hemodiálisis) el lunes se fueron dos. Por eso nos estamos manifestando, no es justo que estén jugando con nuestras vidas”, afirmó el paciente Juan Antonio Moreno Morales.

El propio paciente relató que las personas que no han recibido atención médica en los últimos días han tenido que sobrevivir extremando precauciones como evitar tomar líquidos, no comer sal, grasa e ingerir alimentos secos.

Además de la falta de atención en los últimos días, los pacientes aseguraron que dicho hospital se caracteriza por la falta de protocolos de atención y la tardanza en la entrega de medicamentos como eritropoyetina o vitaminas con calcio.

Hay infecciones, los filtros que usan para nosotros para infiltrar nuestra sangre los usaban 12 veces cuando nada más se tiene que usar una sola vez. A mí me iban a pasar a diálisis peritoneal pero me iban a dar un material muy corriente, a mí no me sirve, me van a matar, es lo que están haciendo, eliminando gente”, dijo el paciente entrevistado.