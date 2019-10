Aseguran no se volverán a tolerar bloqueos de taxistas

León.- El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, advirtió a los taxistas verdes que si vuelven a obstruir vías de comunicación para protestar, serán denunciados.

Voy a ser muy claro, eso no lo vamos a tolerar, dijimos que vamos a dialogar y por ahí es la ruta, lo que hicieron no estaba de ninguna manera acordado con nosotros y, si vuelve a haber ese tipo de bloqueos, vamos a actuar. En Guanajuato no nos van a causar problemas a terceros”, señaló en entrevista.