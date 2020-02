Niegan que Federación retrase medicamentos con cáncer 

León.- Es falso que el Gobierno Federal esté retrasando la entrega de medicamentos para niños con cáncer en Guanajuato.

Así lo afirmó la senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, quien sostuvo que hoy llegarán a la entidad 100 dosis de vincristina y 150 de doxorrubicina, y el próximo 21 de febrero otro lote con mil 938 piezas de metotrexate.

“Guanajuato le solicitó en diciembre a la Federación la adquisición, no es algo que se haga de un día para otro, se hizo el proceso de compra en el extranjero que lleva un tiempo, se tiene que validar en Cofepris a petición del PAN porque empezaron a decir que eran piratas los medicamentos.

Es falso que no estén enterados y que no tengan información sobre la llegada de los medicamentos", declaró.

La morenista señaló que debido a que Guanajuato no se adhirió al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), es responsabilidad del Gobierno del Estado de Guanajuato conseguir todos los medicamentos. Sin embargo, debido a que el Estado no consiguió los medicamentos oncológicos pidió ayuda al Gobierno Federal para que se hiciera la compra de importación, apoyo que llegó desde el pasado 30 de enero con la entrega de 50 dosis de vincristina, apuntó Vázquez Alatorre.

Asegura intenta politizar

"El Gobierno del Estado de Guanajuato está tratando de politizar el tema. El proceso de la importación no es ir a comprarlos y ya, la Cofepris tiene que validar estos medicamentos y una vez que los libera y dice que sí al registro sanitario se notificaron a Guanajuato por parte del Gobierno Federal las fechas de entrega de cada una de las claves", subrayó.

La senadora agregó que las fechas de liberación o autorización por parte de la Cofepris y de entrega de cada de las claves de los medicamentos fueron entregadas en un documento que fue firmado y recibido por Luis Alberto Aldama Pérez, asesor ejecutivo en el Gobierno del Estado.

Por último, recordó que el abasto de medicamentos oncológicos es una problemática nacional derivada del monopolio de la farmacéutica PISA ya que es la única proveedora en México de metotrexate el cual se dejó de producir a partir de mayo cuando la Cofepris le solicitó corregir su línea de producción.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informó que sigue en espera de los fármacos y aseguró no tener una fecha exacta de la llegada de los mismos.



