Aseguran que policías estatales detuvieron a municipales siguiendo el protocolo

León.- La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana en el Estado, Sophia Huett López, pidió que no se maximice el confrontamieno que se dio entre la Policía Municipal de Celaya y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el pasado domingo.

No hay nada extraordinario, hay que tomarlo como un tema que las instituciones están trabajando. Y un punto que me parece importante que yo creo que no debemos caer es lo que nos parece que ocurrió”, expresó.