Aseguran vecinos que en este anexo golpean a los jóvenes en lugar de rehabilitarlos

León.- Vecinos de la calle Aldebarán, en la colonia El Retiro, demandan a las autoridades municipales la clausura de un "anexo" que presuntamente opera en forma irregular, donde se no rehabilitan a jóvenes adictos, sino los golpean.

Los afectados señalaron que el anexo irregular está operando en las instalaciones de lo que era la escuela Primaria Instituto Alhóndiga, la cual dejó de funcionar el pasado junio.

Sin la anuencia de vecinos comenzó a operar un anexo que no cuenta con los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud, ni de Desarrollo Urbano. No hay semana en que no se altere el orden, pues las ‘terapias’ son a base de golpes y castigos", señaló uno de los vecinos que pidió se omitiera su nombre.

Mostraron documentos de una denuncia interpuesta ante Desarrollo Urbano con fecha del 29 de junio del este año, con el reporte No. 107422, y no han tenido respuesta alguna.

También presentaron respuesta del oficio No. 42-14843, de Desarrollo Urbano, firmado por Pedro Mendoza Alatorre, director de zona de DU, donde se asienta que el anexo opera irregularmente, dado que no cuenta con el permiso de uso de suelo; sin embargo no ha sido clausurado.

Se ha iniciado un procedimiento administrativo por parte del área de la Dirección de Verificación Urbana, adscrita a DU, a fin de que el propietario del inmueble ubicado en Aldebarán No. 112, en la colonia El Retiro, cumpla con lo ordenamiento del Código de D.U".

El oficio tiene fecha del 26 de septiembre pasado y no se ha dado respuesta.